        Beşiktaş: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU

        Sultanlar Ligi'nde namağlup ilerleyen VakıfBank, 15'inci haftada Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 17:35 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:35
        VakıfBank, Beşiktaş'a karşı zorlanmadı!
        VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenerek namağlup unvanını sürdürdü.

        Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.

        SALON: Burhan Felek Vestel

        HAKEMLER: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar

        BEŞİKTAŞ: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia Szczurowska, Margarita Kurilo, Diana Meliushkyna, Selin Adalı (L), Yasemin Özel.

        VAKIFBANK: Katarina Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Tijana Boskovic, Aylin Sarıoğlu Acar (L), Marina Markova, Zehra Güneş, Helena Cazaute, Cansu Özbay.

        SETLER: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25

        Silahlı yaralama olayında 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı

         Hatayın Samandağ ilçesinde 17 yaşındaki kızın tabancayla vurularak ağır yaralanmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 3ü tutuklandı.

