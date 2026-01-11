Beşiktaş: 1 - VakıfBank: 3 | MAÇ SONUCU
Sultanlar Ligi'nde namağlup ilerleyen VakıfBank, 15'inci haftada Beşiktaş'a konuk oldu. Sarı-siyahlılar, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.
VakıfBank, Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-1 yenerek namağlup unvanını sürdürdü.
Bu sonuçla Beşiktaş ligdeki 10’uncu mağlubiyetini yaşadı.
SALON: Burhan Felek Vestel
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Yusuf Kaynar
BEŞİKTAŞ: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Julia Szczurowska, Margarita Kurilo, Diana Meliushkyna, Selin Adalı (L), Yasemin Özel.
VAKIFBANK: Katarina Dangubic, Deniz Uyanık, Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Tijana Boskovic, Aylin Sarıoğlu Acar (L), Marina Markova, Zehra Güneş, Helena Cazaute, Cansu Özbay.
SETLER: 14-25, 23-25, 25-23, 14-25