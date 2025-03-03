Beşiktaş, 122 yaşında!

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş, 122. kuruluş yılını kutluyor.

Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye göre kulüp, Beşiktaş Serencebey Mahallesi'nde dönemin Medine Muhafızı Osman Paşa'nın konağının bahçesinde jimnastik hareketleri yapan gençlerin öncülüğünde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kulübü ismiyle kuruldu.

Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), Hüseyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kulübün adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü olarak değiştirildi.

Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey'in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kulübü, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk Türk spor kulübü olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

FUTBOLDAKİ BAŞARILAR

Beşiktaş Kulübü, futbol branşında önemli başarılara imza attı.

Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini göğüsleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbahçe'den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu.

Beşiktaş ayrıca 11 kez Türkiye Kupası, 10 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF Süper Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Geçen sezon teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, bu sezon başında ise Hollandalı Giovanni van Bronckhorst teknik direktörlüğünde Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.

REKORLARIYLA SÜPER LİG'E DAMGA VURDU

Beşiktaş, 67. sezonunu geçiren Süper Lig tarihinde birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Siyah-beyazlılar, en uzun süre yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi.

Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992'de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilmesiyle sona erdi.

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NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON

Süper Lig'in 67 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu.

Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı.

EN FARKLI GALİBİYET REKORU

Süper Lig'deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş'ın elinde bulunuyor.

1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor'u 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Ali Gültiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3) atarken, mücadele siyah-beyazlı taraftarların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

DERBİ KRALI

Beşiktaş, bir sezonda tüm derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray'ı da her iki maçta 1-0'lık sonuçlarla geçerek, 4 derbi maçını kazandı.

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Beşiktaş aynı zamanda bu 4 maçta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı.

SEYİRCİ REKORU

Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş'ın oynadığı karşılaşmada kırıldı.

Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği ve 3-0 hükmen mağlup olduğu mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe (2-2) derbisinde kırılmıştı.

BU SEZON ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI

Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla zirvenin gerisinde kaldı.

Siyah-beyazlı ekip ligde bu sezon oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgiyle 44 puan topladı ve 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı. Organizasyona 28. sırada kalarak veda eden siyah-beyazlı ekip, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Türkiye Kupası'nda ise grubunda 3'te 3 yaparak çeyrek finale yükseldi.

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Son haftalarda çıkışa geçen "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 9 maçta mağlubiyet yaşamadı.