Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Kaysersipor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda goller 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Chamberlain'den gelirken Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Mane attı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki mücadeleden Beşiktaş 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Siyah-beyazlılarda goller 56. dakikada Aboubakar ve 62. dakikada Chamberlain'den gelirken Kayserispor'un tek golünü ise 47. dakikada Mane attı.
Bu sonuçla beraber Beşiktaş puanını 10'a yükseltirken, Kayserispor ise 9 puanda kaldı.
Beşiktaş, Süper Lig'de bir sonraki mücadelesini 27 Eylül'de erteleme maçında Adana Demirspor ile oynayacak. Kayserispor ise bir sonraki hafta evinde Başakşehir'i ağırlayacak.
GHEZZAL BU SEZON İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.
Ghezzal, uzun süreli sakatlığı nedeniyle ve oğlu ile kayınvalidesinin geçirdiği trafik kazası gerekçesiyle sezon başında birçok maçta kadroda yer alamadı.
31 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece Trendyol Süper Lig'deki Sivasspor ve Trabzonspor müsabakalarında toplam 25 dakika forma giydi.
Rachid Ghezzal, son olarak geçen sezonun 29. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta ilk 11'de yer almıştı.
BAİLLY LİGDE İLK KEZ GÖREV ALDI
Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı Eric Bailly, Süper Lig'deki ilk maçında Kayserispor mücadelesinde çıktı. Daha önce Trabzonspor maçının kadrosuna kendisine yer bulan tecrübeli savunmacı, mücadelede görev yapmamıştı. Baiily, Club Brugge maçına ise 11'de başlamış ve 84 dakika sahada kalmıştı.
COLLEY BİR MAÇ ARADAN SONRA DÖNDÜ
Siyah-beyazlı ekipte savunmada gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı gollerle de dikkat çeken Omar Colley, 1 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü. Club Brugge maçında halsizlik şikayeti nedeniyle yedek kulübesinde yer alan tecrübeli stoper, Kayserispor maçıyla birlikte formasını geri aldı.
VINCENZO MONTELLA TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını tribünden izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR
14. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturmak istedi. Kayserispor savunmasından seken topu Ghezzal önünde buldu. Cezayirli oyuncunun rakibindensıyrılıp ceza sahası içi sağ çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'tan döndü.
21. dakikada Eric Bailly'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, ceza sahasına ortaladı. Bailly'nin altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
41. dakikada Ghezzal'ın ceza yayının biraz gerisinden kullandığı serbest vuruşta top baraja takıldı. Cezayirli oyuncunun dönen topa yaptığı sert vuruş sonrası meşin yuvarlak yandan auta gitti.
45+3 Ghezzal'ın soldan kullandığı kornerde Cenk Tosun kafayla topa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
47. dakikada Mondihome Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Jeanvier, meşin yuvarlağı arka direğe indirdi. Mane'nin arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.
56. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde kafayla topa vuran Aboubakar, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.
62. dakikada siyah-beyazlılar öne geçti. Salih Uçan'ın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Chamberlain, topu şık bir şekilde kontrol etti. İngiliz oyuncu, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
77. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Aboubakar'ın pasında savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, kaleciyi geçtikten sonra topu Rashica'ya aktardı. Kosovalı oyuncunun şutunu Kayserispor savunması çıkardı.
90+6. dakikada Rashica, sol çaprazdan ceza sahası içine girdi ve şutunu çekti. Kaleci Bilal Bayazıt, topu kurtardı.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.