Beşiktaş: 63 - Fenerbahçe Opet: 91 | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasındaki derbi maçta Fenerbahçe Opet, deplasmanda Beşiktaş'ı 91-63 yendi.

Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip, 17. galibiyetini alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantiledi. Siyah-beyazlı takım ise 10. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Derbi maça 7-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Opet, 5. dakikayı da 11-6 önde geçti. Boyalı alandan skor üreten rakibine hızlı hücumlarla karşılık veren Beşiktaş, 9. dakika biterken Elif Bayram'ın sayılarıyla üstünlüğü eline aldı: 18-17. Ancak konuk ekip, Williams'ın basketiyle siyah-beyazlı takım karşısında ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

İkinci periyoda Meesseman ve Williams'ın basketleriyle etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertli takım, 15. dakikada farkı 9 sayıya çıkardı: 22-31. Beşiktaş, 17. dakikada pota altından Gizem Başaran Turan'ın kaydettiği basketle eşitliği yakaladı: 31-31. Boyalı alanda etkili olmaya devam eden Fenerbahçe Opet, soyunma odasına Sevgi Uzun'un üç sayılık isabetiyle 41-33 üstün girdi.

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Devre arasından tempolu dönen sarı-lacivertli takım, ilk dakika içinde farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 33-46. Gizem Başaran Turan'ı boyalı alan etkili kullanan Beşiktaş, Winterburn'ün üç sayılık basketiyle 26. dakikada farkı 6 sayıya indirdi: 44-50. Periyodun son bölümünde 16-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe Opet, oyundan düşen siyah-beyazlılar karşısında son çeyreğe 22 sayı farkla önde gitti: 46-68.

Son çeyrekte oyun ve skor üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, farkı 31 sayıya (46-77) kadar çıkardığı derbi maçı 91-63 kazandı.

Fenerbahçe Opet'te Gabrielle Lisa Williams'ın 25 sayısı, Emma Meesseman'ın ise 18 sayı, 10 ribant, 9 asisti galibiyette ön plana çıktı.

Beşiktaş'ta ise Alexis Ganay Peterson'ın 15, Elif Bayram'ın 13 ve Gizem Başaran Turan'ın 12 sayısı kazanmaya yetmedi.