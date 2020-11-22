SALON: BJK Akatlar
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Can Mavisu, Özge Şentürk
BEŞİKTAŞ: Blackmon 26, Johnson 10, Sadık Emir Kabaca, Hakan Sayılı, Alperen Şengün 22, Sedat Ali Karagülle, Şehmuz Hazer 19, Mehmet Yağmur 2, Furkan Haltalı 5, Egehan Arna 10
TOFAŞ: Omot 4, Berkan Durmaz 12, Berk İbrahim Uğurlu 12, Simmons 16, Kilpatrick 18, White 10, Mert Konuk, Phillip 9, Muhsin Yaşar 4
1'İNCİ PERİYOT: 21-24
DEVRE: 47-46
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-64
Beş faul: 39.42 Berkan Durmaz ( TOFAŞ)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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