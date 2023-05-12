Beşiktaş'a Bakü'de coşkulu karşılama

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

Beşiktaş'ın Azerbaycan'da yarın maça çıkacak olması ülkede büyük bir coşkuyla karşılandı. 32 bin kişilik Tofig Behramov Stadı için satışa çıkarılan ve geliri depremden etkilenenler için bağışlanacak olan biletlerin tamamına yakını maça günler kala tükendi.