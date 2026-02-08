Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş-Alanyaspor maçının başlama saati ve muhtemel 11'ler futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Ligde bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 36 puanla 5. sırada yer alıyor. Antalya temsilcisi ise bugüne topladığı 22 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor. Peki, "Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş-Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Son haftaların formda takımları arasında yer alan siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında galip gelip zirve takibini sürdürmek istiyor. Bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Alanyaspor ise zorlu deplasmanda puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Beşiktaş-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş-Alanyaspor maçı 8 Şubat 2026 Pazar günü saat 20:00'de oynanacak.
BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
üpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'TA ÜÇ EKSİK VAR
Siyah-beyazlılar Alanyaspor maçında iki futbolcusundan yararlanamayacak.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani, Akdeniz temsilcisi karşısında formasından uzak kalacak.
Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen El Bilal Toure de müsabakada görev yapamayacak.
Siyah-beyazlılarda ayrıca Taylan Bulut da ağrıları sebebiyle kadroda yok.
BEŞİKTAŞ, LİGDE SON ÜÇ İÇ SAHA MAÇINI KAZANDI
Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de sahasında oynadığı son üç maçta 9 puan topladı.
Sahasında 1-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetiyle seriye başlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da aynı skorla geçmeyi başardı.
Ligde geçen hafta Konyaspor'u 2-1 yenen siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısında da kazanarak seriyi dört maça çıkarmayı amaçlıyor.
Beşiktaş, üst üste dört iç saha galibiyeti aldığı son dönemi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile yaşamıştı.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ:
Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh