Süper Lig'e verilen devre arasını Antalya'da yaptığı kampla değerlendiren Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, buradaki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Mezokövesd-Zsory'i 2-0 mağlup etmişti.
BEŞİKTAŞ: 0 - ALTINORDU: 0
(İlk yarı oynanıyor...)
STAT: Gloria Sports
SAAT: 16.30
YAYIN:BJK Youtube
HAKEM: Mustafa Şekeroğlu
BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Diaby, N'Koudou, Lens, Burak
TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı
ALTINORDU: Erhan, Ravil, Sinan, Kerim, Ufuk, Oğulcan, Muhammed, Burak, Metehan, Hüseyin Atakan, Yasin
TEKNİK DİREKTÖR: Hüseyin Eroğlu
YORUMLAR