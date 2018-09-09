Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka biletlerinin satışı 25 ile 60 lira arasında değişen fiyatlarla devam ediyor.

BEŞİKTAŞ - ALTINORDU

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Volkan Bayarslan

SAAT: 17:00

YAYIN: TRT Spor

BEŞİKTAŞ: Karius, Lens, Alpay, Ege, Hüseyin, Atiba, Necip, Love, Gökhan T., Güven, Negredo

YEDEKLER: Ersin, Erdoğan, Rıdvan, Berkay, Kartal, Oğuzhan A., Quaresma, Mustafa

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

34 YIL SONRA İLK KEZ!

Beşiktaş ile Altınordu 34 yıl aradan sonra ilk kez bir maçta karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi ise dostluk rüzgarları esiyor. Her iki takımda da forma giyen 3 futbolcuya günün anısına plaket verildi.

1960’lı yıllarda kırmızı-lacivertli formayı giyen efsane isimler de bir araya gelme fırsatı yaşadı. Altınordu’dan Beşiktaş’a transfer olan Davut Şahin ve Mustafa Güngören ile siyah-beyazlı ekipten İzmir’e gelen Yavuz Kirmanlıoğlu, Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez ve Altınordu Tarihçisi Kenan Akseki tarafından plaketle onurlandırıldı. A takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, futbolcular Sinan Osmanoğlu ve Berkay Samancı’nın da katıldığı törende ayrıca 1966-1970 arasındaki dönemde Altınordu’da görev yapıp Beşiktaş maçlarında oynayan Behçet Argun, Müjdat Özgür ve Ekrem Çakır’a da plaket takdim edildi.

VODAFONE PARK

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