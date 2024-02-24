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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı

        Beşiktaş, 18 yaşındaki genç futbolcu Arda Berk Özüarap ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 18:57 Güncelleme: 24.02.2024 - 18:57
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        Beşiktaş genç futbolcu ile imzaladı
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        Siyah-beyazlı kulübün Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde genç sağ bek Arda Berk Özüarap ile bir araya geldi.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "2018 yılından bu yana gelişimini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde sürdüren, Arda Berk Özüarap ile 2027-28 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı. Beşiktaşımıza uzun yıllar boyunca önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arda Berk Özüarap’a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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