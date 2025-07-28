Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!

        Beşiktaş Kulübü, Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 11:07 Güncelleme: 28.07.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş ayrılığı açıkladı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

        Beşiktaş Kulübü'nen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

        Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

        2 SEZONDA 49 MAÇA ÇIKTI

        Beşiktaş'ın 2023 yazında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımla 49 resmi maçta çıkarken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Felaketin haritası! Birçok ülkede ormanlar yanıyor!
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        Bursa yangınında son durum! 1 kişi gözaltında
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        İstanbul'da çifte kâbus! Anne ve babasını öldürdü!
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Otomobil fiyatlarına yakın takip
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Galatasaray, Donnarumma için harekete geçti!
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Skandal savunma! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı İsrail'i destekledi
        Osimhen haftası!
        Osimhen haftası!
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        Beşiktaş'a Dovbyk iddiası!
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        İşçi ve memurun zam pazarlığı
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Denizlerin ormanı mercanlar koruma altında
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Beşiktaş'tan Solskjaer kararı: Yollar ayrılabilir
        Şoför ayağa kalkmış!
        Şoför ayağa kalkmış!
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Otomotivde ÖTV bilmecesi
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Kabine toplanıyor! Gündem yoğun
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        Sıcak hava, kuvvetli rüzgar ve çöl tozu uyarıları
        İstanbul sis altında
        İstanbul sis altında
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Rusya'dan Kuzey Kore'ye direkt uçuş
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Gazze'deki kıtlık şiddetleniyor
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!
        Anne ve babalar bu belirtilere dikkat!