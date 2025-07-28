Beşiktaş, Bakhtiyor Zainutdinov ile yollarını ayırdı!
Beşiktaş Kulübü, Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi için Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta beklenen ayrılık gerçekleşti. Siyah-beyazlılar, Kazak futbolcusu Bakhtiyor Zainutdinov'un transferi konusunda Rus ekibi Dinamo Moskova ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nen yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov’un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.
Bakhtiyor Zainutdinov’a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
2 SEZONDA 49 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş'ın 2023 yazında CSKA Moskova'dan 4.5 milyon Euro'ya transfer ettiği Zaynutdinov, siyah-beyazlı takımla 49 resmi maçta çıkarken, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.