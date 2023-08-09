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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Bakü'ye Cenk Tosun ve Ghezzal'sız gitti - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Bakü'ye Cenk Tosun ve Ghezzal'sız gitti

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 12:47
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        Beşiktaş Cenk ve Ghezzal'sız gitti
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 10 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Kritik mücadele için Bakü'ye giden siyah-beyazlıların kadrosu da belli oldu.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, uzun süreli sakatlığının ardından henüz hazır olmayan Cenk Tosun ile Rachid Ghezzal, kırmızı kart cezalısı Arthur Masuaku kadroda yer almadı. Yeni transferlerden Ante Rebic ise Bakü'ye giden kafileye dahil edildi.

        Beşiktaş'ın Neftçi maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Kerem Atakan Kesgin, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Valentin Rosier, Jackson Muleka, Oğuzhan Akgün, Jean Onana, Umut Meraş, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut.

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