Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!

Beşiktaş Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, flaş açıklamalarda bulundu. Çebi son dönemde gündeme gelen Sergio Ramos ve Anderson Talisca için de önemli sözler söyledi.

"TRANSFERLE Mİ ŞAMPİYON OLUNUYOR?" "Saha sonuçlarını haydi bekleyelim! Haziran-Temmuz'da transfer yapılınca şampiyon mu olunuyor? Pandemide 13 arkadaşla şampiyon olduk."

"GEDSON'U, GHEZZAL'I, ROSIER'İ BİZ ALDIK" "Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!"

️"SERGIO RAMOS 50 MİLYON €" "Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?"

"TALISCA İSTENMEZ Mİ?" "Talisca istenmez mi? İstenir. Çok sevdik, kulübüne başvurduk. Cevap ise 'Hayır.' O zaman şunu düşündüm, 'Neden giderken engel olamadık?' O gün giderken eleştirmeyenler, bugün eleştiriyor."