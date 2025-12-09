Habertürk
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da!

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçının hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in performansıyla alakalı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yetkilileriyle görüşmek üzere Riva'ya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 16:29 Güncelleme: 09.12.2025 - 16:29
        Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Riva'da!
        Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, mücadelenin ardından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla mücadelenin hakemi Kadir Sağlam ve VAR hakemi Halil Umut Meler'in yönetimi hakkında eleştirilerde bulundu.

        Bugün de Başkan Serdal Adalı ve Asbaşkan Kaan Kasacı, TFF’nin Riva tesislerine giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle konu hakkında görüşme kararı aldı.

        Başkan Adalı, saat 16.00 civarı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne giriş yaptı.

