Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, VAR kararlarına tepki gösterdi!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, hakem yönetimini ve VAR'da alınan kararları eleştirerek, "Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır." dedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ege Beşiktaşlı İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği baloda Başkan Adalı, İkinci Başkan Hakan Daltaban ile Genel Sekreter Uğur Fora, Ege bölgesinde faaliyet gösteren Beşiktaş derneklerinin başkanları, üyeleri ve Beşiktaşlı bürokratlarla bir araya geldi.

Başkan Adalı, baloda yaptığı konuşmada VAR'daki hakem yönetimini eleştirerek, "Biz burada taş üstüne taş koyarak, geleceği inşa etmeye çalışırken, farkındasınız ki birileri de saha içinde alın terimizi gasp etmek için VAR gücüyle çalışmaya devam ediyor. Oynadığımız son maçta şahit olduğumuz yönetim, Türk futbolunun marka değerine vurulmuş ağır bir darbedir. Milyonların gözü önünde VAR odasındaki şaibeli kararların devreye girmesiyle Beşiktaş aleyhine yaşananlar, 'basit bir hakem hatası' sınırlarını çoktan aşmıştır. Bu, kulübümüzün emeğine, alın terine ve puanlarına karşı yapılmış açık bir hak gaspıdır." ifadelerini kullandı.

Adalı, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Kimse bize 'takım skoru tutamadı' mazeretini üretmesin. Sahada mücadele eden Beşiktaş'ın önünün saha dışı faktörlerle kesilmeye çalışıldığına dair endişelerimiz artık sabittir. Buradan bir kez daha, en net şekilde uyarıyorum. Adalet mekanizmasıyla oynamayın. VAR odasından çıkan ve futbolun doğal akışına aykırı kararlarla maçın kaderini, ligin dengesini değiştirmek gibi sorumluluğu ağır işlere kalkışmayın. O düdükler ve o ekranlar adaleti sağlamak için var; çifte standart uygulamak için değil. Taşıdığınız yükün ağırlığını ve vebalini kaldıramıyorsanız, o koltukları işgal etmeyin."