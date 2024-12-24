Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili araştırmalar Aralık sonu yaklaşırken hız kazandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 27 Kasım'da Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın yerine Hüseyin Yücel başkanlık görevine getirildi. Yücel, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı. Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler, belli oldu mu? İşte, 2024 Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.