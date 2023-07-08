Beşiktaş Basketbol Takımı'nda yeni transferler için imza töreni düzenlendi

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Egehan Arna, Yiğit Aslan ve Berkan Durmaz için imza töreni düzenlendi.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törene, başantrenör Dusan Alimpijevic, genel menajer Nedim Yücel ve kulüp yönetim kurulu üyeleri Umut Tahir Güneş ile İbrahim Kemal Barış Dillioğlu katıldı.

Yönetim kurulu üyesi Güneş, yaptığı açıklamada, geçtiğimiz sezonu olmamaları gereken bir yerde tamamladıkları için taraftardan özür diledi. Transfer sürecinde yoğun emek harcadıklarını aktaran Güneş, "Önümüzdeki dönemde uygun görülürse takviyeleri sürdüreceğiz. Beşiktaş hedefi olan ve olması gereken bir kulüptür. Bütçemizi aşmayarak, kulübümüzü daha fazla zarara sokmayarak önümüzdeki dönemi tamamlamaya çalışacağız. Avrupa'da da bu sene elimizden geleni yapacağız. Bütçeler çok önemli değil. Takım ruhunu oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Nedim Yücel de 16 yıl formasını giyerek kaptanlığını yaptığı camiaya dönmenin gururunu yaşadığını dile getirdi. Kendisini bu görevi layık gören herkese teşekkür eden Yücel, "Aramızda şu an sadece Berk Uğurlu yok. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsi Beşiktaş formasını giymek için fedakarlık yaptı. Hocamızla yabancı oyuncu transferine yöneldik ve orada da iyi bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Beşiktaş armasını en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Milli takımda oynayan çok değerli 3 sporcu kardeşimizle anlaştık. Hoca konusunda alternatiflerimiz vardı ama Türkiye'yi bilen bir isim olmasını istiyorduk. Genç bir isim, sağ olsun kendisi teklifimizi kabul etti. Yabancı transfer zor bir iş. Basketbolda bitmeyen bir transfer sezonu var. Öncelikle Türkiye'de oynayan oyunculara yönelmeye çalıştık. Bana göre yapabileceğimiz en iyi transferleri gerçekleştirdik. Yerli ve yabancı transferini şimdilik kapattık. Yerli ve yabancı birer hakkımız daha bulunuyor, gerekirse takviye yapabiliriz. Bu sene bu armayı hak ettiği yerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım 3 kupada da başarılı oluruz."

Alimpijevic: "Nerede olduğumun bilincindeyim"

Başantrenör Dusan Alimpijevic, çok büyük bir camiada bulunduğunun bilincinde olduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ın tüm yöneticilerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür ederek sözlerine başlayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Burada olduğum için mutluyum, nerede olduğumun bilincindeyim. Bu bilinci tüm ekibimden ve oyuncularımdan isteyeceğim. Bununla ne kadar gurur duymamız gerektiğini onlara bütün sezon hatırlatacağım. Beşiktaş'ın eski parıltılı günlerine dönmesinin bir parçası olacağım için çok şanslıyım. Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir taraftar kitlesi olduğunu biliyorum. 20 milyon civarı diye duydum. Onlardan bize inanmalarını rica ediyorum. Hiçbir takım başından sonuna kadar mükemmel sezon geçiremiyor. Düştüğümüz zaman bize destek olmalarını istiyoruz. Rekabetçi ve yapması gerekenlerin farkında bir takım kurduk."

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Oyunculardan Egehan Arna, "1 yılın ardından tekrardan burada olduğum için mutlu ve gururluyum. Burada güzel 2 sezon geçirdim. Beşiktaş için önemli bir sezon. Burada zor günler geçirildi. İnşallah hepimizi üstümüze düşeni yapıp iyi bir sezon geçireceğiz. Bunu yapabilecek potansiyelimiz var." ifadelerini kullandı.

Yiğit Aslan ise Beşiktaş'ın çok büyük bir camia olduğunu herkesin bildiğini vurgulayarak, "Geçmişi bırakıp kurulan bu takımla birlikte güzel başarılar kazanabileceğimize inanıyorum. Bu takım için heyecan doluyum. Bu heyecan hepimizi etkiliyor. Güzel bir takım kurduk. Bu takımın parçası olmak çok önemli. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

Berkan Durmaz da Beşiktaş'ta oynayacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti. İşler kötü gittiğinde dahi mücadeleyi asla bırakmayan bir grup olacaklarını dile getiren Berkan, "Taraftardan ricam büyük bir aile olarak sinerji oluşturalım. Hem Türkiye hem Avrupa zorlu kulvarlar. Yoğun maç tempomuz olacak. Bunun üzerinden kalkabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Taraftarın desteğiyle Beşiktaş'ı ait olduğu yerlere taşıyacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Açıklamaların ardından imza töreni yapılırken, organizasyon toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.