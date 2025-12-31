Beşiktaş, Benfica ile masada: Flaş takas
Ara transfer dönemine hazırlanan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı ve bu transfere Rafa Silva'yı takas yoluyla dahil etmek istediği öne sürüldü.
Giriş: 31.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:31
Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.
Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva'yı da takasa dahil etmeyi Benfica'ya önerdi.
Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica'nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.