        Beşiktaş, Benfica ile masada: Flaş takas - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Benfica ile masada: Flaş takas

        Ara transfer dönemine hazırlanan Beşiktaş'ta çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Benfica'da forma giyen Andreas Schjelderup'u gündemine aldığı ve bu transfere Rafa Silva'yı takas yoluyla dahil etmek istediği öne sürüldü.

        Giriş: 31.12.2025 - 14:31 Güncelleme: 31.12.2025 - 14:31
        1

        Beşiktaş, Benfica forması giyen Andreas Schjelderup'u transfer gündemine aldı.

        2

        Portekiz basınından Record'un haberine göre siyah-beyazlılar, genç futbolcu için olası bir anlaşmada Rafa Silva'yı da takasa dahil etmeyi Benfica'ya önerdi.

        3

        Transfer görüşmelerinin seyri ve Benfica'nın bu teklife vereceği yanıt merakla bekleniyor.

        4

        Bu sezon Benfica formasıyla 24 resmi maçta forma giyen 21 yaşındaki oyuncu, 3 gol ve 3 asist yaptı.

