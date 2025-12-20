Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Boa: 102 - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 76 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Boa: 102 - Dardanel Çanakkale Belediyespor: 76 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş Boa, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 102-76 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş Boa, evinde farklı kazandı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Boa, evinde Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 102-76 mağlup etti.

        Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

        Hakemler: Samet Biner, Mustafa Çeltikler, Melih Eren

        Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 14, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Meltem Yıldızhan 15, Whitcomb 18, Fasaula 11, Milic 12, Gizem Sezer 9, İlayda Güner, Toure 18

        Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 21, Elif Emirtekin 6, Dilara Tongar 4, Simge Tokmak 10, Başak Altunbey 19, Reyyan Yiğit 2, Saliha Mandıracı 8, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 4

        1. Periyot: 25-22

        Devre: 52-38

        3. Periyot: 84-54

        4. Periyot: 102-76

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu