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        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş BOA: 104 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 89 MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 104 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 89 MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 104-89 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 22:40 Güncelleme: 15.02.2024 - 22:40
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        Beşiktaş'tan derbide 104 sayılık zafer
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        Salon: BJK Emlakjet

        Hakemler: Murat Ciner, Seda Esen, Burak Pehlivan

        Beşiktaş: Lazic 12, Evans 22, Elif Bayram 13, Nogic 28, Li 29, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 16, McCowan 25, Meltem Yıldızhan, Hartley 14, Vanloo 16, Allen 12, Büşra Akbaş 6, Sude Yılmaz

        1. Periyot: 35-26

        Devre: 66-53

        3. Periyot: 86-72

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