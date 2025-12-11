Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş BOA: 106 - Sopron Basket: 90 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA: 106 - Sopron Basket: 90 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 22:20 Güncelleme: 11.12.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş BOA sahasında galip!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Play-off turunu geçen takımların son 16'ya yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)

        Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 9, Milic 28, Whitcomb 19, Fasoula 32, Toure 2, İdil Saçalır 7, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4, İlayda Güner

        Sopron Basket: Laczko 9, Papp 14, Friskovec 17, Sitku 15, Wallack 18, Sinka-Palinkas 9, Borondy 8

        1. Periyot: 28-26

        Devre: 52-55

        3. Periyot: 82-68

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        "İsrail'i maksimalist taleplerinden vazgeçirmek gerek"
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı