Beşiktaş BOA: 106 - Sopron Basket: 90 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında Macaristan'ın Sopron Basket takımını 106-90 yendi.
Play-off turunu geçen takımların son 16'ya yükseleceği organizasyonda rövanş mücadelesi, 18 Aralık Perşembe günü Macaristan'da oynanacak.
Salon: Beşiktaş GAİN
Hakemler: Natasa Dragojevic (Karadağ), Sonia Teixeira (Portekiz), Primoz Pipan (Slovenya)
Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 9, Milic 28, Whitcomb 19, Fasoula 32, Toure 2, İdil Saçalır 7, Gülşah Duman 3, Özge Özışık 2, Meltem Yıldızhan 4, İlayda Güner
Sopron Basket: Laczko 9, Papp 14, Friskovec 17, Sitku 15, Wallack 18, Sinka-Palinkas 9, Borondy 8
1. Periyot: 28-26
Devre: 52-55
3. Periyot: 82-68