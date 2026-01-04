Habertürk
        Beşiktaş BOA: : 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş BOA: : 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 15. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 84-75 mağlup oldu.

        Giriş: 04.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 04.01.2026 - 17:30
        Beşiktaş BOA, evinde hata yapmadı!
        Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol'u 84-75 yendi.

        Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

        Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Sami Whitcomb 10, Maria Fasaula 25, Brianna Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Mamignan Toure 14

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Crystal Dangerfield 33, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Charli Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

        1. Periyot: 19-24 (Melikgazi Kayseri lehine)

        Devre: 41-42 (Melikgazi Kayseri lehine)

        3. Periyot: 68-66 (Melikgazi Kayseri lehine)

        4. Periyot: 84-75 (Beşiktaş BOA lehine)

        Çatak'ta çığ düşen evdeki kadın yaralı kurtarıldı; 20 ev tahliye edildi

        Van'ın Çatak ilçesinde üzerine çığ düşen evde oturan kadın yaralı kurtarıldı. İlçenin başka bir noktasında da başka bir evin üzerine de çığ düşerken, tedbir amaçlı ekipler arama çalışma başlattı. Bölgedeki 20 ev de tahliye edildi. (DHA)

