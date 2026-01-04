Beşiktaş BOA: : 84 - Melikgazi Kayseri Basketbol: 75 | MAÇ SONUCU

Çatak'ta çığ düşen evdeki kadın yaralı kurtarıldı; 20 ev tahliye edildi

Van'ın Çatak ilçesinde üzerine çığ düşen evde oturan kadın yaralı kurtarıldı. İlçenin başka bir noktasında da başka bir evin üzerine de çığ düşerken, tedbir amaçlı ekipler arama çalışma başlattı. Bölgedeki 20 ev de tahliye edildi. (DHA)