Beşiktaş BOA'da Erman Okerman dönemi
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Erman Okerman getirildi.
Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:57
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Erman Okerman'a 'hoş geldin' diyor, görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erman Okerman, kariyeri boyunca Fenerbahçe, Canik Belediyespor, Konak Belediyespor, Foça Basketbol ve Nesibe Aydın gibi kulüplerde görev aldı.
