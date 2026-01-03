Habertürk
        Haberler Spor Basketbol TKBL Beşiktaş BOA sahasında farklı kazandı! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş BOA sahasında farklı kazandı!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 mağlup etti.

        Giriş: 03.01.2026 - 17:30 Güncelleme: 03.01.2026 - 17:30
        Beşiktaş BOA, yeni yıla galibiyetle başladı!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Beşiktaş BOA, konuk ettiği Melikgazi Kayseri Basketbol 84-75 yendi.

        Salon: Beşiktaş GAİN

        Hakemler: Ahmet Taner İbin, Almina Kocabaş, Süleyman Tepe

        Beşiktaş BOA: İdil Saçalır 4, Pelin Bilgiç 2, Whitcomb 10, Fasaula 25, Fraser 17, Gülşah Duman Bıçakçı 6, Özge Özışık, Meltem Yıldızhan 6, Toure 14

        Melikgazi Kayseri Basketbol: Dangerfield 33, Williams 15, Doğa Adıcan 9, Merve Arı 8, Collier 8, Merve Uygül 2, İdil Türk, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Feray Dalkılıç

        1. Periyot: 19-24

        Devre: 41-42

        3. Periyot: 68-66

