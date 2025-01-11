Gedson Fernandes beyin sarsıntısı geçirdi!
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının ilk yarısında geçirdiği beyin sarsıntısı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Giriş: 11.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 20:05
Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı ağırladığı maçın ilk yarısında Gedson Fernandes oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Portekizli futbolcu, ikili mücadele sonrası kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. Sağlık ekipleri Gedson'a müdahale ederken, yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve 23. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.
Gedson Fernandes'in beyin sarsıntısı nedeniyle tedbir amaçlı kenara alındığı öğrenildi.
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