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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Bodrum FK maçında Gedson Fernandes korkuttu! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes korkuttu!

        Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes, Bodrum FK maçının ilk yarısında geçirdiği beyin sarsıntısı şüphesi nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı kulüp, Gedson'un durumunun iyi olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 20:05 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:41
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        Gedson Fernandes korkuttu!
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        Beşiktaş'ın Bodrum FK'yı ağırladığı maçın ilk yarısında Gedson Fernandes oyundan çıkmak zorunda kaldı.

        Portekizli futbolcu, ikili mücadele sonrası kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. Sağlık ekipleri Gedson'a müdahale ederken, yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve 23. dakikada yerini Al-Musrati'ye bıraktı.

        Gedson Fernandes'in beyin sarsıntısı şüphesi nedeniyle tedbir amaçlı kenara alındığı öğrenildi.

        BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

        Beşiktaş Kulübü, maçın ardından Gedson Fernandes'in son durumu hakkında açıklama yayımladı. Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Takımımızın Bodrumspor‘la oynadığı müsabakanın 25. dakikasında kafasına aldığı darbe ardından baş dönmesi şikayeti nedeniyle oyuna devam edemeyen oyuncumuz Gedson Fernandes‘in Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan ilk değerlendirme ve tomografi sonuçlarında patolojik bir bulguya rastlanmamıştır. Tedbir amacı ile gözlem altında tutulan oyuncumuzun kontrollerinin tamamlanması ardından taburcu edilmesi planlanmaktadır." denildi.

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