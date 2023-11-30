Beşiktaş, Club Brugge karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı - Futbol Haberleri

Beşiktaş, Club Brugge karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı - Futbol Haberleri

Beşiktaş, Club Brugge karşısında 7 değişiklik ile sahaya çıktı Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay, son oynadıkları Samsunspor müsabakasının 11'ine göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile sahaya çıktı

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. maçında Beşiktaş, sahasında Club Brugge ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Samsunspor maçına göre Club Brugge karşısına 7 değişiklik ile çıktı.

Tecrübeli teknik adam Mert Günok, Valentin Rosier, Necip Uysal, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Gedson Fernandes ve Jackson Muleka’nın yerine Ersin Destanoğlu, Tayfur Bingöl, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar’a 11’de şans verdi.