Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.