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        Haberler Spor Futbol Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 20:46 Güncelleme: 28.11.2023 - 20:46
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        Beşiktaş, Club Brugge maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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