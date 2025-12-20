Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş devre arasına galibiyetle girdi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş devre arasına galibiyetle girdi!

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı galibiyetle bitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 22:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek devre arasına 3 puanla girdi.

        Ligde oynadığı son maçlarda galibiyete hasrete kalan Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor maçlarındaki beraberliklerin ardından galibiyete uzanarak puanını 29'a yükseltti ve taraftarlarını sevindirdi.

        2

        RASHICA SİFTAH YAPTI

        Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

        Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

        3

        TAMMY ABRAHAM SAKATLANDI

        Karşılaşmanın 21. dakikasında çok net bir fırsattan yararlanamayan Tammy Abraham ilk yarıyı sakatlık nedeniyle tamamlayamadı.

        İlk yarının son dakikasında Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Samet Akaydin'le çarpışarak sakatlık geçiren siyah-beyazlı futbolcu sağlık ekibinin saha içinde yaptığı değerlendirmenin ardından oyundan çıkarak yerini genç futbolcu Devrim Şahin'e bıraktı.

        4

        DOLMABAHÇE'DE 4 MAÇ SONRA KAZANDI

        Ligde iç sahada galibiyet kazanmakta zorluk yaşayan Beşiktaş, 4 maçlık aranın ardından Çaykur Rizespor'u mağlup ederek 3 puanla tanıştı.

        Ligde son galibiyetini 29 Eylül tarihinde Kocaelispor'u 3-1 yenerek alan siyah-beyazlılar, 82 gün sonra yeniden sahadan zaferle ayrılan taraf oldu. Bu süreçte siyah-beyazlılar, oynanan 4 müsabakada 2'şer beraberlik ve yenilgi aldı.

        Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'ye yenilen siyah-beyazlı ekip, Samsunspor ve Gaziantep FK ile de berabere kalarak önemli puanlar kaybetti.

        5

        DJALO KAYSERİSPOR MAÇINDA YOK

        Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

        Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.

        Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.

        6

        ERSİN KALESİNDE DEVLEŞTİ

        Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, Çaykur Rizespor'un son dakikalarda bulduğu net fırsatlarda gole izin vermedi.

        Son dakikalara doğru beraberlik için daha ofansif bir oyunu tercih eden Karadeniz ekibinin gol girişimlerini boşa çıkaran siyah-beyazlı kaleci, Taylan Antalyalı'nın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutu sağ üst köşeden şık bir refleksle kurtardı.

        Maçın ardından siyah-beyazlı taraftarlar, Ersin lehine tezahüratlar yaparken genç kaleci galibiyet üçlüsünü çektiren isim oldu.

        7

        SERGEN YALÇIN SINIRA GELDİ

        Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın sarı kart ceza sınırına geldi.

        RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında gördüğü sarı kartların ardından Çaykur Rizespor müsabakasında da kulübeden sarı kart gören tecrübeli teknik adam, bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşecek.

        Sergen Yalçın, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart görmüştü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu