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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş Dinamo Kiev maçı hangi kanalda ve saat kaçta? UEFA Konferans Ligi Beşiktaş Kiev maçı şifresiz mi yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. Peki Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 09:58 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:58
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

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        Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

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        Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip bugünkü mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

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        KARTAL'IN YENİLGİSİ YOK

        Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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        ŞENOL GÜNEŞ'İN MUHTEMEL 11'İ

        Mert

        7

        Rosier

        8

        Necip

        9

        Colley

        10

        Onur Bulut

        11

        Salih

        12

        Amir Hadziahmetovic

        13

        Gedson

        14

        Rashica

        15

        Muleka

        16

        Aboubakar

        Haberi Hazırlayan: İnanç Ergülen
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