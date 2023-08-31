Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda?
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek. İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak. Peki Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.
Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip bugünkü mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.
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Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı. Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.
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