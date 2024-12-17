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        Beşiktaş "duran topları" durduramadı!

        Son dönemde aldığı kötü sonuçlarla üst üste puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, bu sezon duran toplardan yediği gollere çare bulamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:41
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 yenilerek ligde 4. mağlubiyetini yaşayan ve Güney ekibinin ilk galibiyetine şahitlik eden Beşiktaş, bu sezon duran toplardan yediği gollere çare bulamadı.

        Bu sezon lig ve Avrupa'da kalesinde 34 gol gören siyah-beyazlılar, penaltı, serbest vuruş ve kornerlerden toplam 10 gol yedi.

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        Ligde toplam 15 maça çıkan ve 17 gol yiyen Beşiktaş, bu gollerin 7'sini duran toplar sonucu kalesinde görürken, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 8 maçta yediği 17 golün 3'ü yine hareketsiz toplar sonucu geldi.

        Geride kalan hafta Norveç'te Bodo/Glimt ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında ev sahibi ekibin köşe vuruşunun ardından 2-1 öne geçmesine engel olamayan Beşiktaş, 4 gün sonra yine bir korner atışıyla Adana Demirspor deplasmanında geriye düştü.

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        Beşiktaş, dün oynanan maçta Adana Demirspor'un 31. dakikada 1-0 öne geçtiği golde köşe vuruşundan gelen topu savunamadı ve Yusuf Barasi takımını müsabakada öne geçiren golü kaydetti.

        Siyah-beyazlı ekibin duran toplardan yediği gollerin dağılımı ise 4'er serbest vuruş ve korner olurken 2 gol de penaltı sonucu gerçekleşti.

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        LİGDE 11 PUAN DURAN TOPLARLA GİTTİ

        Duran topların skoru Beşiktaş'ın aleyhine değiştirdiği maçlarda siyah-beyazlılar 3 yenilgi, 1 beraberlikle toplam 11 puan kaybı yaşadı.

        Trabzonspor'la deplasmanda oynanan maçta kullanılan serbest vuruşta Okay Yokuşlu'nun kafayla ağlara gönderdiği topu engelleyemeyerek bu sezon duran toptan ilk golünü yiyen siyah-beyazlı ekip, 1-1 sona eren maçın ardından Karadeniz deplasmanında 2 puan bıraktı.

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        Beşiktaş, Galatasaray'la oynadığı derbi maçı ise duran toplarla kaybetti.

        Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruşlar sonrası önce Davinson Sanchez'den gol yiyen siyah-beyazlı ekip, daha sonra da Victor Osimhen'in kafa golünü engelleyemedi ve derbiyi 2-1 kaybetti.

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        Beşiktaş'ın duran toplar neticesinde puan kaybı yaşadığı maçlardan biri ise Göztepe karşılaşması oldu.

        Maçta 2-0 öne geçen siyah-beyazlı ekip, İzmir temsilcisinin üst üste iki kornerini savunmakta zorluk çekince Göztepe, Malcom Bokele ve Taha Altıkardeş'in peş peşe gelen golleriyle devreye 2-2 girdi. Beşiktaş'ın direncini bu gollerle kıran Ege ekibi, mücadeleyi 4-2 kazandı.

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        Siyah-beyazlı ekip, son olarak duran toptan gol yediği Adana Demirspor karşılaşmasını 2-1 yitirdi.

        Beşiktaş'ın ligde duran toptan gol yemesine rağmen kazandığı tek maç ise ikas Eyüpspor müsabakası oldu. Emre Akbaba penaltıdan Beşiktaş filelerini havalandırsa da mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

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        AVRUPA'DA DA DURAN TOPLAR CAN YAKTI

        Beşiktaş'ın duran toplardaki zaafı UEFA Avrupa Ligi'nde de başına iş açtı.

        Ligin 2. haftasında Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, bir penaltı golünün yanı sıra bir duran top organizasyonunda da çaresiz kaldı.

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        Almanya temsilcisi, ilk golünü Marmoush'la penaltıdan bulurken, aynı oyuncunun kullandığı serbest vuruş sonrası paslaşılarak gerçekleştirilen organizasyonda topa son dokunan isim Ebimbe, takımının ikinci golünü kaydetti.

        Beşiktaş'a Avrupa'da duran toptan gol atan bir başka ekip olan Bodo/Glimt de Norveç'te oynanan müsabakada galibiyeti getiren golü, bir korner vuruşu sonrası bularak sahadan 2-1 üstün ayrıldı.

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