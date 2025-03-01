Beşiktaş, Eduard Graf'ı açıkladı
Beşiktaş, futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine Eduard Graf'ın getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş, Eduard Graf'ın futbol teknik ve scouting direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Kulübümüzün Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğüne Borussia Dortmund kulübünde 12 sene boyunca Şef Scout olarak görev yapan Eduard Graf getirilmiştir.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Başkanımız Serdal Adalı ile bir araya gelen Eduard Graf, sözleşme imzalayarak görevine başlamıştır.
Başkanımız Serdal Adalı, Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eduard Graf'a başarılar diledi."
ALMANYA'DA 3 KULÜPTE GÖREV YAPTI
Eduard Graf, daha önce Bielefeld Altyapısı, Osnabrück U17 ve Borussia Dortmund'da görev aldı.
Graf'ın çalıştığı kulüplerdeki görevleri şu şekilde:
Bielefeld Altyapı: Yardımcı Antrenör
Osnabrück U17: Yardımcı Antrenör
Borussia Dortmund: Scout, Uluslararası İlişkiler ve Scouting Müdürü, Şef Scout
Borussia Dortmund U19: Yardımcı Antrenör