Beşiktaş ile EibarEibar arasında oynanan hazırlık maçının ardından siyah beyazlı taraftarlar, takımın yardımcı antrenörü Orhan Ak'aAk'a tepki gösterdi.

Maçın ardından 15-20 kişilik 'Çarşı Berlin' isimli taraftar grubu, Beşiktaş yedek kulübesinin önüne kadar giderek Orhan Ak aleyhinde protestolarda bulundu. Abdullah Avcı'nın yardımcıları, Orkan Ak'ınAk'ın etrafında güvenlik seti oluştururken, Futbol A Takım Yöneticisi Ahmet Kavalcı ve kulüp çalışanları ortamı sakinleştirmeye ve taraftarları uzaklaştırmaya çalıştı. Taraftarlar, "Orhan Ak bize silah çeksene" diye bağırdı.

Protestocu taraftarlar Abdullah Avcı'ya, "Seni seviyoruz ama Orhan Ak'ıAk'ı istemiyoruz" dedi. Bu esnada Abdullah Avcı ve Orhan Ak'ınAk'ın yanı sıra diğer teknik ekip ve personel, protestolar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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