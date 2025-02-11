Beşiktaş Elan Ricardo transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalandığını açıkladı
Beşiktaş, CD La Equidad kulübünde forma giyen 20 yaşındaki Elan Ricardo ile resmi sözleşme imzaladığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Elan Ricardo
Kulübümüz, Kolombiyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo ile sözleşme imzalamıştır.
Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Elan Ricardo’ya Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz."
ELAN RICARDO KİMDİR?
20 Şubat 2004 tarihinde Kolombiya’da dünyaya geldi. 184 cm boyundaki orta saha oyuncusu CD La Equidad kulübünün altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükseldi.