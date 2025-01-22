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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş, EuroCup'ta Trefl Sopot'u devirdi! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş, EuroCup'ta Trefl Sopot'u devirdi!

        Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu 16. hafta maçında konuk ettiği Trefl Sopot'u 87-72 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 23:29 Güncelleme: 22.01.2025 - 23:29
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        Beşiktaş'tan EuroCup'ta 9. galibiyet!
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        Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 16. haftasında konuk ettiği Polonya temsilcisi Trefl Sopot'u 87-72 yendi.

        Maça iyi başlayamayan siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 9-7 geride geçti. Oyunun kontrolünü ele alan Beşiktaş, farkı açarak ilk çeyreği 27-15 üstün tamamladı. İkinci periyota da iyi başlayan Polonya temsilcisi, 17. dakikada 38-36 öne geçti. Çeyreğin kalan bölümünde üstün bir oyun ortaya koyan Beşiktaş Fibabanka, devre arasına 49-39 önde girdi.

        Üçüncü çeyrekte çift hanelerden bir kez daha dönen Trefl Sopot, 28. dakikada 57-57 beraberliği yakalasa da Beşiktaş periyodu 65-60 üstün bitirdi. Son çeyrekte rakibinin bir kez daha dönmesine izin vermeyen siyah-beyazlı ekip, parkeden 87-72 galip ayrıldı.

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        Beşiktaş, 16. maçında 9. galibiyetini aldı. Polonya ekibi ise 15. kez mağlup oldu.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Arturas Sukys (Litvanya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan), Denis Hadzic (Hırvatistan)

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Plavsic 12, Needham 6, Sleva 11, Berk İbrahim Uğurlu 5, Allman 17, Yiğit Arslan 12, Morgan 3, Terry, Kerem Kuthan Konan

        Trefl Sopot: Best 15, Alleyne 12, Witlinski 5, Moten 3, Schenk 15, Jankowski 3, Zyskowski 3, Groselle 16

        1. Periyot: 27-15

        Devre: 49-39

        3. Periyot: 65-60

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