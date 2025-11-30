Beşiktaş evinde siyah, deplasmanda beyaz!
Beşiktaş bu sezon deplasman ve iç sahada birbirinin zıttı iki performans sergiliyor... Son olarak Fatih Karagümrük'ü dış sahada 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 lig maçında 14 puan topladı. İç sahada ise 10 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık skorla mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla deplasmandaki iyi gidişatını da sürdürdü.
Kartal, bu sezon rakiplerine misafir olduğu 8 mücadelede 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, 14 puan topladı.
Kartal, Dolmabahçe'de ise çıktığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 10 puan alabildi.
3. KEZ GOL YEMEDEN BİTİRDİ!
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle bu sezon 3. kez bir müsabakayı gol yemeden tamamladı.
Kartal, daha önce de 4-0 kazandığı Kayserispor ve 2-0 galip geldiği Konyaspor mücadelelerinde kalesini gole kapadı.
EL BILAL TOURE'DEN 3'ÜNCÜ GOL
Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendiği maçta ikinci golü kaydeden El Bilal Toure, skor katkısını sürdürdü.
Ligde 10. maçına çıkan Toure, 3. kez fileleri havalandırdı. Söz konusu gollerin 2’sini son 4 haftada kaydeden 24 yaşındaki futbolcu, diğer gol sevincini ise 5. haftada Başakşehir karşılaşmasında yaşadı. El Bilal Toure’nin ligde 3 de asisti bulunuyor.
JOTA SILVA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI, GOLÜNÜ ATTI
Beşiktaş formasıyla ilk kez bir maça 11’de başlayan Jota Silva, gol sevinci yaşamayı başardı.
Şu ana kadar ligde top koşturduğu 6 mücadelenin tamamında sonradan oyuna dahil olan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor ve Antalyaspor mücadelelerinde ağları sarsmıştı.