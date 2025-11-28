Beşiktaş, Fatih Karagümrük’e hazırlanıyor!
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Giriş: 28.11.2025 - 14:41 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:41
Trendyol Süper Lig'de 14. haftada deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacak Beşiktaş karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Basına kapalı idman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmalarla tamamlandı.
