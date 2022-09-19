Beşiktaş Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 8. haftanın sonucu en çok merak edilen maçı olan zorlu derbiyle ilgili bilgiler de belli olmaya başladı. Kazanan takımın zirve yolunda büyük bir avantaj yakalayacağı derbiye dair tüm bilgileri bir araya getirdik...