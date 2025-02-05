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        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş Fibabanka: 79 - Dolomiti Energia: 75 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 79 - Dolomiti Energia: 75 | MAÇ SONUCU

        Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında Beşiktaş Fibabanka, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 79-75 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 22:46 Güncelleme: 05.02.2025 - 22:46
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        Beşiktaş, İtalyan ekibini devirdi!
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        Beşiktaş Fibabanka, Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında İtalyan ekibi Dolomiti Energia'yı 79-75 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibinin hücumdan boş dönmesini değerlendiren siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Pota altında iyi savunma yapan Beşiktaş Fibabanka'nın farkı artırma çabalarına İtalyan temsilcisi dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık verirken Needham'ın peş peşe üç sayılık basketleriyle siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 22-15 önde noktaladı.

        Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci bölümde Beşiktaş üstünlüğünü devam ettirdi ve 15. dakikayı 34-23 üstünlükle geçti. Hızlı hücumlardan yakaladığı fırsatları değerlendirmekte güçlük çekmeyen ev sahibi ekip, üç sayılık atışlardaki isabetiyle farkı açmaya başladı ve soyunma odasına 46-35 üstünlükle gitti.

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        Üçüncü çeyrekte etkili olan Dolomiti Energia, peş peşe bulduğu basketlerle kısa sürede farkı eritti ve skoru 46-41 yaptı. Skor avantajını riske sokan siyah-beyazlı ekip, üst üste bulduğu basketlerle oyunun kontrolünü kaybetmedi. Savunmadaki direncini yükselten Beşiktaş final periyoduna 63-52 önde girdi.

        Son bölümde Beşiktaş uzun süre İtalyan rakibinin arayı kapatmasına izin vermese de Dolomiti Energia ev sahibinin üst üste hücumlardan boş dönüşünü Lamb ve Ford'un kritik basketleriyle değerlendirerek bitime 2 dakika kala farkı 4 sayıya düşürdü: 74-70. İtalyan ekibi bitime 15 saniye kala basket faul kazanarak farkı tek sayıya indirdi ve skoru 76-75'e getirdi. Son hücumdan eli boş dönen Dolomiti Energia karşısında bitime 6 saniye kala Needham'ın faul atışlarıyla 4 sayı farka ulaşan Beşiktaş, mücadeleyi 79-75 kazandı.

        Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

        Hakemler: Robert Vyklicky (Çekya), Nick van den Broeck (Belçika), Stefan Calic (Sırbistan)

        Beşiktaş Fibabanka: Allman 12, Mathews 9, Yiğit Arslan 5, Sleva 12, Terry 5, Plavsic 9, Needham 17, Berk Uğurlu 4, Morgan 6, Kerem Konan

        Dolomiti Energia: Cale 10, Pecchia, Niang 3, Mawugbe 8, Lamb 13, Ellis 8, Ford 21, Bayehe 5, Badalau 7, Forray

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        1. Periyot: 22-15

        Devre: 46-35

        3. Periyot: 63-52

        4. Periyot: 79-75

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