Beşiktaş Fibabanka: 82 - Manisa Basket Divissa: 80 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 82-80 yendi.
Beşiktaş Fibabanka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında ağırladığı Manisa Basket Divissa'yı 82-80 mağlup etti.
Bu sonuçla ev sahibi ekip, üst üste 13'üncü, toplamda ise 22'nci galibiyetini aldı. Manisa temsilcisi ise 19. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Özge Şentürk Bayraktar
Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 4, Needham 10, Mathews 15, Terry 10, Sleva 18, Allman 1, Plavsic 8, Yiğit Arslan 4, Morgan 10, Kerem Kuthan Konan 2
Manisa Basket Divissa: Chiozza 16, Buğra Çal 8, Besson 8, Thomas 8, Lual-Acuil 17, Mehmet Yağmur, Elmore, White 17, Yunus Emre Sonsırma 6
1. Periyot: 24-20
Devre: 43-44
3. Periyot: 59-65
4. Periyot: 82-80
Beş faulle çıkan: 36.26 Sleva (Beşiktaş Fibabanka)