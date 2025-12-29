Habertürk
        Beşiktaş, Fransız golcüye talip oldu - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Fransız golcüye talip oldu

        Beşiktaş, İngiliz ekibi Nottingham Forest'ta forma giyen Fransız forvet Arnaud Kalimuendo'yla ilgileniyor.

        Giriş: 29.12.2025 - 10:29 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:29
        Beşiktaş, Fransız golcüye talip oldu!
        Ara transfer dönemine girmek üzereyken hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, İngiliz temsilcisi Nottingham Forest forması giyen Arnaud Kalimuendo'ya talip oldu.

        23 yaşındaki Fransız golcü, sezon başında Rennes'den 30 milyon euroya transfer oldu.

        Rennes'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnaud Kalimuendo, Ağustos ayında Nottingham Forest'a imza attı. İngiliz kulüp, oyuncu için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

        PERFORMANS

        Arnaud Kalimuendo, bu sezon 13 maçta 386 dakika süre aldı. Fransız santrfor, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

