Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı: Tahriklere kapılmamak lazım

Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Adana Demirspor'la 3-3 berabere kalırken Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü Ceyhun Kazancı da açıklamalar yaptı. Mücadelenin ardından konuşan Kazancı, "Balotelli konusunu fazla izah etmeye gerek yok, net şekilde görüldü. Bu tarz tahriklere çok da kapılmamak lazım." dedi.

Kadronun kalitesine vurgu yapan Kazancı, "Bu takım, bu ligin üstünde bir takım. Bizim hayallerimiz öyle kolay kolay bozulmaz ama olan şeyleri de görmüyoruz sanmasın kimse" ifadelerini kullandı.

3. golle konuşan Kazancı "Maç 5 dakika uzadı ama golü 90+7'de yedik. Bitmek bilemeyen bir maç oldu. Gelen bütün yorumlar pozisyonun faul olduğu şeklinde. Santrası olmayan tartışmalı bir golle puan kaybı oldu. Bunları tartışalım ama takılı kalmayalım, sadece 2 puan kaybettik" dedi.