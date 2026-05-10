        Haberler Spor Basketbol Beşiktaş GAİN: 82 - Galatasaray MCT Technic: 89 | MAÇ SONUCU

        Beşiktaş GAİN: 82 - Galatasaray MCT Technic: 89 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray MCT Technic, deplasmanda Beşiktaş GAİN'i 89-82 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 20:51 Güncelleme:
        Potadaki derbide zafer Galatasaray'ın!

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında konuk olduğu Beşiktaş GAİN’i 89-82 mağlup etti.

        Galatasaray’da James Palmer Jr. 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Beşiktaş’ta Devon Dotson 15 sayı kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray normal sezonu 17 galibiyetle 7'nci sırada tamamlarken, normal sezonu tamamlamasına 1 maç kalan Beşiktaş GAİN 5'inci mağlubiyetini aldı.

        SALON: Beşiktaş GAİN

        HAKEMLER: Can Mavisu, Kerem Baki, Nazlı Çisil Güngör

        BEŞİKTAŞ GAIN: Dotson 15, Sertaç Şanlı 11, Lemar 10, Vitto Brown 10, Yiğit Arslan 9, Thomas 8, Berk Uğurlu 7, Anthony Brown 6, Morgan 4, Zizic 2

        GALATASARAY MCT TECHNIC: Palmer 22, Robinson 17, White 15, Gillespie 8, McCollum 8, Meeks 5, Can Korkmaz 4, Muhsin Yaşar 4, Ellis 3, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 3.

        1'İNCİ PERİYOT: 21-29

        DEVRE: 35-45

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

        4'ÜNCÜ PERİYOT: 82-89

        İran medyası: İran ABD'nin önerisine yanıt verdi
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Belçika Kraliçesi Mathilde, Baykar'ı ziyaret etti
        Kız arkadaşı ile birlikte taksiciyi rehin alıp, polise ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Arda Turan'lı Shakhtar şampiyon!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        Acı görüntü! Cenazesi, kullandığı çekici ile taşındı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
