        Haberler Spor Basketbol EuroCup Beşiktaş GAİN'in EuroCup finalindeki rakibi belli oldu! - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş GAİN'in EuroCup finalindeki rakibi belli oldu!

        EuroCup'ın yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg'a konuk olan temsilcimiz karşılaşmadan 94-78 mağlup ayrılarak turnuvadan elendi. Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi JL Bourg oldu.

        Giriş: 08.04.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Beşiktaş'ın EuroCup finalindeki rakibi belli oldu!

        EuroCup'ta mücadele eden Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi Fransız ekibi Cosea JL Bourg oldu.

        Yarı finalde Türk temsilcisi Türk Telekom'u konuk ettiği maçta 94-78 yenerek seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak.

        Üç galibiyete ulaşacak tarafın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı eşleşmenin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.

        Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü deplasmanda Ekinox Salonu'nda yapılacak. Beşiktaş, olası eşitlik durumunda serinin üçüncü ve son maçında 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde Fransız temsilcisini ağırlayacak.

        Üç Türk temsilcisinin mücadele ettiği yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0'lık seriyle geçen siyah-beyazlılar, final biletini alan ilk ekip olmuştu.

        BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.

        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Bölgesel istikrar için adres
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
