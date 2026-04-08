Beşiktaş GAİN'in EuroCup finalindeki rakibi belli oldu!
EuroCup'ın yarı final üçüncü maçında Fransız ekibi JL Bourg'a konuk olan temsilcimiz karşılaşmadan 94-78 mağlup ayrılarak turnuvadan elendi. Beşiktaş GAİN'in finaldeki rakibi JL Bourg oldu.
Yarı finalde Türk temsilcisi Türk Telekom'u konuk ettiği maçta 94-78 yenerek seriyi 2-1 kazanan Cosea JL Bourg, finalde Beşiktaş GAİN ile kozlarını paylaşacak.
Üç galibiyete ulaşacak tarafın 2025-2026 sezonu şampiyonu olacağı eşleşmenin ilk maçı 22 Nisan Çarşamba günü Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Serinin ikinci karşılaşması 28 Nisan Salı günü deplasmanda Ekinox Salonu'nda yapılacak. Beşiktaş, olası eşitlik durumunda serinin üçüncü ve son maçında 1 Mayıs Cuma günü yine Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde Fransız temsilcisini ağırlayacak.
Üç Türk temsilcisinin mücadele ettiği yarı finalde Bahçeşehir Koleji'ni 2-0'lık seriyle geçen siyah-beyazlılar, final biletini alan ilk ekip olmuştu.
BKT Avrupa Kupası'nda şampiyon olacak ekip, gelecek sezon Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) mücadele etme hakkı kazanacak.