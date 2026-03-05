Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbiyi stadyumdan takip etmek isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatları araştırıyordu. 7 Mart’ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte BJK-GS derbisi bilet fiyatları!