Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı! BJK-GS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta?

        Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı! BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik derbiyi Ozan Ergün yönetecek. Heyecan dolu mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyordu. Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Peki, BJK-GS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 15:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbiyi stadyumdan takip etmek isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatları araştırıyordu. 7 Mart’ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte BJK-GS derbisi bilet fiyatları!

        2

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Beşiktaş-Galatasaray maçı, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.

        Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.

        Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği derbi, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

        3

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı biletleri için açıklama geldi.

        Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.

        Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa, saat 12.00’de ise genel satışa sunulacak.’’

        4

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

        Biletler, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Derbi maçlarda Passo gişelerinden bilet satışı yapılmamaktadır.

        5

        BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

        Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

        VIP 100: 37.500 TL

        VIP 101-126: 33.750 TL

        1.Kategori: 12.000 TL

        2.Kategori: 11.000 TL

        3.Kategori: 9.750 TL

        4.Kategori: 7.500 TL

        5.Kategori: 6.500 TL

        6.Kategori: 5.750 TL

        Doğu Üst: 3.500 TL

        7.Kategori: 2.500 TL

        8.Kategori: 2.250 TL

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        NATO: Türkiye'de füze düşürülmesi ciddi bir olaydı
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        Azerbaycan'dan İran'a: Saldırılar yanıtsız kalmayacak
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        İstanbul’da okulun önünde kadın cinayeti!
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Otomotivde 'Made in EU' heyecanı
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Doktor, hastayı icraya verdi! Diş hekiminden implant hacizi!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu!
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        12 karatlık yüzüğü parmağına taktı
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Sağa kırıp motosikletliye çarptı! Korkunç görüntü!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        Galatasaray'ın kasası doluyor: 5.5 milyar TL'lik ciro!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'in davasından kuma vahşeti çıktı!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı