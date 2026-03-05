Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı! BJK-GS derbi maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL?
Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışındaki kritik derbiyi Ozan Ergün yönetecek. Heyecan dolu mücadeleyi stadyumdan takip etmek isteyen taraftarlar, bilet satış tarihini ve fiyatlarını merak ediyordu. Beşiktaş-Galatasaray maçı biletleri satışa çıktı. Peki, BJK-GS maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar…
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. Dev derbiyi stadyumdan takip etmek isteyenler biletlerin satışa çıkacağı tarihi ve fiyatları araştırıyordu. 7 Mart’ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıktı. Peki Beşiktaş-Galatasaray maçı bilet fiyatları ne kadar, nasıl ve nereden alınır? İşte BJK-GS derbisi bilet fiyatları!
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş-Galatasaray maçı, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00’de başlayacak.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği derbi, beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Beşiktaş-Galatasaray derbi maçı biletleri için açıklama geldi.
Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaşımız, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Karşılaşmanın biletleri bugün saat 10.00’da BJK SuperApp’te ön satışa, saat 12.00’de ise genel satışa sunulacak.’’
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?
Biletler, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden satın alınabilecek. Derbi maçlarda Passo gişelerinden bilet satışı yapılmamaktadır.
BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Beşiktaş-Galatasaray derbi maçının kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
VIP 100: 37.500 TL
VIP 101-126: 33.750 TL
1.Kategori: 12.000 TL
2.Kategori: 11.000 TL
3.Kategori: 9.750 TL
4.Kategori: 7.500 TL
5.Kategori: 6.500 TL
6.Kategori: 5.750 TL
Doğu Üst: 3.500 TL
7.Kategori: 2.500 TL
8.Kategori: 2.250 TL