Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi!
Süper Lig'in 27. haftasının kapanışında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Alman Johann Pfeifer oldu.
Giriş: 10.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:34
Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Siyah beyazlıların, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi olarak Alman hakem Johann Pfeifer'in görev yapacağı belirtildi.
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