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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Alman VAR hakemi!

        Süper Lig'in 27. haftasının kapanışında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi Alman Johann Pfeifer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 10.03.2025 - 12:34
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        Beşiktaş-Gaziantep maçına Alman VAR hakemi!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapanış maçında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

        Siyah beyazlıların, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçın VAR hakemi belli oldu.

        Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada; Beşiktaş - Gaziantep FK maçının VAR hakemi olarak Alman hakem Johann Pfeifer'in görev yapacağı belirtildi.

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