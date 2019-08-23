Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor'a 3-0 yenilen Beşiktaş, bugün 2. haftanın açılış maçında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'ta taraftarlarının karşısına bu sezon ilk kez resmi bir karşılaşmada çıkacak olan siyah-beyazlılar, kazanarak geçen haftaki ağır yenilgiyi unutturmayı istiyor. İlk haftada evinde Antalyaspor'a 1-0 kaybeden Göztepe ise İstanbul'dan puan ya da puanlarla dönmek için sahaya çıkıyor.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE

STAT: Vodafone Park

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

HAKEM: Ali Palabıyık

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Boyd, Güven

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Leo, Poko, Borges, Serdar, Yasin, Deniz, Eren

90 GÜN SONRA TARAFTARIYLA BULUŞACAK

Beşiktaş, bir resmi maçta 90 gün sonra İstanbul'daki taraftarlarının karşısına çıkacak.

Son olarak geçen sezon Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı 24 Mayıs'ta konuk eden siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı da Vodafone Park'ta ilk kez bir maçta takımın başında yer alacak.

Takımın yeni transferleri Douglas Pereira Dos Santos, Pedro Rebecho, Tyler Boyd, Victor Ruiz de siyah-beyazlı taraftarların önünde ilk maça çıkmak için forma bekleyecek.

BURAK, ATIBA VE ROCO YOK

Beşiktaş'ta Göztepe karşılaşması öncesi Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco'nun sakatlıkları bulunuyor. Burak Yılmaz, Hutchinson ve Roco, sezon öncesi kamp çalışmalarında sakatlanmıştı.

LENS'İN CEZASI BİTTİ

Kırmızı kart cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında görev alamayan Jeremain Lens'in cezası bitti.

Lens, geçen sezon Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile yaptığı son lig maçında kırmızı kart görmüştü.

51. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Süper Lig'de 51. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 50 maçtan 25'ini Beşiktaş, 9'unu Göztepe kazandı, 16 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gol sayılarında da Beşiktaş'ın, Göztepe'ye 80-46 üstünlüğü bulunuyor.

Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'deki maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'daki müsabakada ise gülen taraf 1-0'lık skorla Beşiktaş oldu.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş ile Göztepe, İstanbul'da 26. kez karşılaşacak.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 25 lig maçında Beşiktaş 15, Göztepe 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlıların 47 golüne, sarı-kırmızılılar 22 golle yanıt verdi.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş ile Göztepe arasında geride kalan maçlarda en farklı skora siyah-beyazlılar imza attı.

2001-2002 sezonunda İzmir'de yapılan maçtan Beşiktaş 6-0 galip ayrıldı.

Göztepe ise toplam 9 kez yendiği rakibi karşısında 1968-1969 sezonunda evinde 3-0 galip geldi.

Öte yandan, 2002-2003 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 7-3 kazandığı maç, filelere giden toplam 10 golle ligdeki 50 randevu içinde en yüksek skorlu müsabaka olarak kayıtlara geçti.

GÖZTEPE'DE TUNA'NIN CEZASI BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekipte Beşiktaş maçı öncesinde Cameron Jerome'un sakatlığı bulunuyor.

Antalyaspor karşısında 1 maçlık cezasını tamamlayan teknik direktör Tamer Tuna müsabakada takımının başında sahaya çıkabilecek.