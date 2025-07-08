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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, günü akşam antrenmanıyla tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, günü akşam antrenmanıyla tamamladı

        Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 21:37 Güncelleme: 08.07.2025 - 21:37
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        Beşiktaş, günü akşam antrenmanıyla tamamladı!
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        Yeni sezon öncesi Avusturya'da hazırlıklarını yapan Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

        Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşuları ve 5’e 2 top kapmayla başladı. Antrenman, bitiricilik ve yan top çalışmasıyla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın TSİ 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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