Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

Gerçek Fikri Ne? 1 Ocak 2026 (İsrail Somaliland'i Tehcir Amacıyla Mı Tanıdı?)

Galata'da Yüz binler buluştu. Jackie Chan'den Gazze mesajı. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gazze 2026'da nefes alacak mı? Gazzeliler Somali'ye mi sürülecek? İsrail Gazzelileri Somaliland'e sürme peşinde mi? İsrail Filistinlileri Afrika'ya mı sürmek istiyor? Gazze görev gücünde Türk Askeri olacak mı? İsrail Somaliland'i tehcir amacıyla mı tanıdı? SDG için süre doldu, ne olacak? Ankara'dan SDG'ye son uyarı mı? Şam SDG'yi vurursa ABD ne yapar? Türkiye-Suriye sınırında ne oluyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Levent Kemal, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük anlattı.