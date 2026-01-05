Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı

        Devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 22:31 Güncelleme: 05.01.2026 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş günü çift antrenmanla tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

        Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

        Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? 1 Ocak 2026 (İsrail Somaliland'i Tehcir Amacıyla Mı Tanıdı?)

        Galata'da Yüz binler buluştu. Jackie Chan'den Gazze mesajı. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gazze 2026'da nefes alacak mı? Gazzeliler Somali'ye mi sürülecek? İsrail Gazzelileri Somaliland'e sürme peşinde mi? İsrail Filistinlileri Afrika'ya mı sürmek istiyor? Gazze görev gücünde Türk Askeri olacak mı? İsrail Somaliland'i tehcir amacıyla mı tanıdı? SDG için süre doldu, ne olacak? Ankara'dan SDG'ye son uyarı mı? Şam SDG'yi vurursa ABD ne yapar? Türkiye-Suriye sınırında ne oluyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Levent Kemal, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Süper Kupa'da ilk finalist Galatasaray!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Delcy Rodriguez yemin etti
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Maduro, hakim karşısına çıkarıldı
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        Akıllara The Economist'in kapağı geldi
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Tedesco ve Reis'ten Süper Kupa sözleri!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar