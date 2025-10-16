Habertürk
        Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı

        Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:47 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:47
        Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.

        Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla sona erdi.

        Siyah-beyazlı takım, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

