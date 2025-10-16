Beşiktaş günü tek antrenmanla tamamladı
Beşiktaş, Süper Lig'in dokuzuncu haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 18 Ekim Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular, kondisyon ve taktik çalıştı.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Siyah-beyazlı takım, yarınki antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamlayacak.